Mann steigt nach Unfall aus Auto und wird überfahren

Pegnitz (dpa/lby) - Ein Mann ist nach einem Unfall auf einer Autobahn in Oberfranken aus seinem Wagen ausgestiegen und von einem anderen Auto überfahren worden. Der 25-Jährige sei am frühen Dienstagmorgen aus zunächst unklarer Ursache auf der A9 bei Pegnitz (Landkreis Bayreuth) mit seinem Wagen mehrfach gegen die Leitplanke gefahren, teilte die Polizei mit. Danach sei der Mann ausgestiegen und von einem anderen Auto erfasst worden. Der 25-Jährige starb demnach noch an der Unfallstelle.

Die Familie in dem Auto erlitt demnach einen Schock, blieb ansonsten aber unverletzt. Die Verkehrspolizei Bayreuth ermittelte zur genauen Unfallursache.