Mann stirbt bei Badeunfall auf dem Ammersee

Herrsching am Ammersee (dpa/lby) - Bei einem Badeunfall auf dem Ammersee in Oberbayern ist ein 53-jähriger Surfer gestorben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, sahen Badegäste den Mann am Dienstag in der Herrschinger Bucht (Landkreis Landsberg am Lech) leblos auf dem Wasser treiben. Versuche, den Mann zu reanimieren, blieben erfolglos. Wie es zu dem Unglück kam, blieb zunächst unklar. Die Polizei ging aber am Mittwoch von einem Unfall ohne Fremdeinwirkung aus.

Der Mann aus Gilching war nach Polizeiangaben mit einem sogenannten Foilboard unterwegs - das ist ein Surfbrett, an dessen Unterseite ein Mast und Tragflächen montiert sind, die für Auftrieb und somit schnelle Geschwindigkeit sorgen.