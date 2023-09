Mann stirbt bei Badeunfall in Oberbayern

Murnau am Staffelsee (dpa/lby) - Ein 77-Jähriger ist bei einem Badeunfall am Froschhauser See in Oberbayern ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war der Mann am Sonntagnachmittag in dem See in Murnau Schwimmen gegangen und auch nach einer Stunde nicht zurückgekehrt. Sein Frau, die am Ufer auf ihn wartete, rief schließlich die Einsatzkräfte.

Die Wasserwacht fand den Mann am Grund des Sees. Die Rettungskräfte brachten ihn noch ins Krankenhaus. Wiederbelebungsversuche waren laut Polizei allerdings erfolglos. Die Polizei ermittle nun, wie es zu dem Unfall kam. Hinweise auf Fremdeinwirkung gab es laut Polizei zunächst nicht.