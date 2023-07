Mann stürzt in Gleisbett und schlägt Polizisten

Fürstenfeldbruck (dpa/lby) - Im oberbayerischen Fürstenfeldbruck ist ein Mann in ein Gleisbett gestürzt und hat nach seiner Rettung Einsatzkräfte angegriffen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, lag der 58-Jährige am Mittwoch am Bahnhof Buchenau bewusstlos im Gleisbett, als die Rettungskräfte ankamen.

Als er wieder bei Bewusstsein war und erfahren habe, dass er ins Krankenhaus gebracht werden sollte, habe der Mann aggressiv reagiert und um sich geschlagen. Daraufhin fixierten ihn die Einsatzkräfte. Dennoch habe er auf der Fahrt ins Krankenhaus einen Polizisten durch einen Schlag ins Gesicht leicht verletzt.

Im Krankenhaus habe sich der Mann gegen die angeordnete Blutentnahme aggressiv gewehrt. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und des tätlichen Angriffs. Durch die kurzzeitige Gleissperrung kam es im Bahnverkehr nur zu geringen Beeinträchtigungen.