Mann tot aus der Regnitz in Fürth geborgen

Fürth (dpa/lby) - Ein Mann ist im mittelfränkischen Fürth tot aus der Regnitz geborgen worden. Zuvor hatten Passanten einen leblosen Menschen in dem Fluss entdeckt, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag sagte. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Wasserrettung und Rettungsdienst brachten den Leichnam am Mittwochabend an Land. Die Hintergründe des Vorfalls seien bislang noch komplett unklar, sagte der Sprecher. Auch die Identität des Mannes konnte demnach noch nicht geklärt werden.

Rechtsmediziner obduzierten die Leiche am Donnerstag. Zu den Ergebnissen konnte die Polizei zunächst nichts sagen. Bislang lasse sich auch nicht sagen, wie lange der Körper bereits im Wasser gewesen sei. Die Kriminalpolizei in Fürth ermittelt.