Mann verletzt zurückgelassen: Tatverdächtiger in U-Haft

Dingolfing (dpa/lby) - Bei einem Streit vor einer Diskothek in Niederbayern soll ein junger Mann auf einen älteren Mann eingeschlagen und ihn verletzt liegengelassen haben. Ein Passant fand den 46-jährigen Verletzten in der Nähe des Lokals in Dingolfing. Laut Mitteilung der Polizei vom Montag war der Mann stark unterkühlt und hatte eine erhebliche Verletzung im Gesicht. Er wurde nach dem Vorfall am Sonntag mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

Ermittlungen der Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ergaben, dass es am frühen Sonntagmorgen aus zunächst unklaren Gründen zum Streit zwischen dem 46-Jährigen und einem 23-Jährigen gekommen sein soll. Dabei soll der Jüngere den Älteren vor der Diskothek angegriffen haben. Gegen den mutmaßlichen Täter wurde wegen des Verdachts des versuchten Totschlags Haftbefehl erlassen. Er kam am Montag in eine Justizvollzugsanstalt.