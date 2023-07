Mann versucht, Bekannten seiner Ehefrau zu überfahren

Forchheim (dpa/lby) - Ein Betrunkener hat in Oberfranken versucht, einen Bekannten seiner Frau zu überfahren. Das getrennt lebende Ehepaar war nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft vom Donnerstag am Sonntag in Forchheim in einen Streit geraten. Der 34-jährige Ehemann sei daraufhin sichtlich alkoholisiert mit dem Auto auf den Bekannten seiner Frau zugefahren und habe versucht, ihn zu überfahren.

Eine Zeugin habe den Mann rechtzeitig beiseitegezogen, so dass er nur mit dem Außenspiegel am Ellbogen getroffen wurde. Einen Grund für den Streit des Ehepaares konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht nennen. Der 34-Jährige sitze inzwischen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes in Untersuchungshaft.