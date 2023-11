08.11.2023 Merken: Bewerten: Teilen:







Mann will betrunkenen Autofahrer aufhalten und wird gerammt

Beim Versuch, einen betrunkenen Autofahrer aufzuhalten, ist ein Mann in Schwaben gerammt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wollte der 30-Jährige am Sonntag verhindern, dass der Mann vor einer Gaststätte in Monheim (Landkreis Donau-Ries) mit seinem Wagen davonfährt.