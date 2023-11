Marihuana und Amphetamin in Wohnung sichergestellt

Adlkofen (dpa/lby) - Knapp fünf Kilo Marihuana und etwa 30 Gramm Amphetamin hat die Polizei bei einer Wohnungsdurchsuchung in Adlkofen (Kreis Landshut) sichergestellt. In der Wohnung fanden die Ermittler darüber hinaus sechs Aufzuchtanlagen für die Betäubungsmittel, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln hatte die Staatsanwaltschaft Landshut einen Durchsuchungsbeschluss beantragt. Bei der Durchsuchung am Mittwoch wurde ein 28-Jähriger vorläufig festgenommen.

Der Verdächtige wurde am Donnerstag beim Amtsgericht Landshut vorgeführt. Gegen den Mann wurde ein Haftbefehl erlassen. Doch dieser wurde laut Polizei zunächst gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.