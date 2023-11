Maskierte Räuber überfallen Senioren-Ehepaar in eigenem Haus

Erlangen (dpa/lby) - Drei maskierte Einbrecher haben ein Senioren-Ehepaar in dessen Haus in Erlangen überfallen und ausgeraubt. Die Täter seien am späten Samstagabend gewaltsam über ein Fenster in das Einfamilienhaus im Stadtteil Hüttendorf eingedrungen, teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken am Sonntag mit. Dort forderten sie von den Eigentümern im Alter von 82 und 85 Jahren Bargeld.

«Während einer der Männer das Ehepaar mit einer Brechstange bedrohte, durchsuchten dessen Komplizen die Räume des Anwesens», schilderte die Polizei. Am Ende flohen sie mit mehreren Tausend Euro Bargeld. Das Ehepaar blieb unverletzt. Die Polizei leitete eine Großfahndung mit Streifenwagen, Hunden und einem Hubschrauber ein, konnte die drei schwarz gekleideten und beim Überfall maskierten Männer jedoch zunächst nicht dingfest machen.