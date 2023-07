Medien: BVB-Interesse an Bayerns Mittelfeldspieler Sabitzer

Dortmund/München (dpa) - Borussia Dortmund ist laut eines Medienberichts an einer Verpflichtung von Bayern Münchens Marcel Sabitzer interessiert. Nach Informationen der «Bild»-Zeitung will der BVB den Österreicher von einem Wechsel innerhalb der Bundesliga überzeugen. Die Ablöse könne demnach bei 15 Millionen Euro liegen. Der 29 Jahre alte Nationalspieler soll die Lücke füllen, die unter anderem Jude Bellingham nach seinem Abgang zu Real Madrid im Mittelfeld hinterlassen hat. Der BVB wollte den Bericht nicht kommentieren.

Sicher ist, dass der BVB seine Mannschaft weiter verstärken will, bislang stehen Ramy Bensebaini (Borussia Mönchengladbach) und Felix Nmecha (VfL Wolfsburg) als Neuzugänge fest. Und Sabitzer wird in München schon länger mit einem Abgang in Verbindung gebracht, war in der vergangenen Rückrunde bereits an Manchester United ausgeliehen.

2021 war Sabitzer von RB Leipzig zum FC Bayern gewechselt, konnte sich dort aber nie durchsetzen. Für den 29-Jährigen, dessen Vertrag bis 2025 gilt, hat sich der Konkurrenzkampf im FCB-Mittelfeld durch die Verpflichtung von Konrad Laimer (RB Leipzig) noch einmal verschärft. Berichten zufolge hatte sich zuletzt aber auch die AS Rom um Sabitzer bemüht. Im Gespräch ist ein Leihvertrag.