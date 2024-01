Medien: Newcastle lehnt neues Bayern-Angebot für Trippier ab

Lufthansa kritisiert fehlende Innovationen am Flughafen Gefällt mir Merken Teilen

Die Lufthansa hat fehlende Innovationen am Flughafen München beklagt. Die Flughafengesellschaft komme bei Personalrekrutierung und Modernisierung der Abläufe nicht im gleichen Maße voran wie die Fraport in Frankfurt, kritisierte der Organisationschef der Lufthansa-Airline, Karl Brandes, am Dienstagabend.