Mehr als 1,5 Millionen Euro Schaden bei Wohnhausbrand

Garmisch-Partenkirchen (dpa/lby) - Ein Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus in Garmisch-Partenkirchen hat einen Schaden von schätzungsweise mehr als 1,5 Millionen Euro verursacht. Als die Feuerwehr am Donnerstagabend am Einsatzort im Ortsteil Partenkirchen eintraf, stand der Dachstuhl komplett in Brand, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Feuer konnte allerdings zügig unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindert werden.

Es wurde niemand verletzt. Einige Wohnungen im Haus waren wegen der Brandschäden nicht mehr zu bewohnen. Die jeweiligen Bewohner wurden in einem Hotel untergebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.