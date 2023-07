Mehr als 20 Rinder und Kälber verenden bei Scheunenbrand

Eschlkam (dpa/lby) - 23 Rinder und Kälber sind in der Nacht zum Samstag bei einem Scheunenbrand in Eschlkam (Landkreis Cham) ums Leben gekommen. Die Tiere verendeten in einem Stall auf dem Bauernhof im Ortsteil Warzenried, wie ein Polizeisprecher sagte.

Mehr als 170 Feuerwehrleute waren nach Angaben der Kreisbrandinspektion in Cham im Einsatz. Sie verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus und weitere Gebäude. Menschen wurden demnach nicht verletzt. Die Nachlöscharbeiten dauerten am frühen Samstagmorgen noch an.

Die Brandursache war zunächst unklar. Den Schaden bezifferte die Polizei auf etwa 300.000 Euro.