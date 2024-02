Mehr als 200.000 Euro Schaden nach Lastwagen-Zusammenstoß

Bischbrunn (dpa) - Beim Zusammenstoß zweier Lastwagen ist in Unterfranken laut Polizei ein Schaden von rund 210.000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fuhr ein Lastwagenfahrer am Montag auf der Autobahn 3 bei Bischbrunn (Landkreis Main-Spessart) auf den Seitenstreifen, wo gerade ein weiterer Sattelzug hielt. Nach ersten Erkenntnissen gingen die Ermittler von einer Unaufmerksamkeit des Fahrers als Unfallursache aus. Die Fahrer der beiden Sattelzüge seien unverletzt geblieben. Jedoch seien durch Fahrzeugteile auf der Fahrbahn zwei weitere Lastwagen beschädigt worden. Die Autobahn sei deswegen kurzzeitig komplett gesperrt worden.