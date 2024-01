Mehr als acht Millionen sehen Beckenbauer-Dokumentationen

Berlin (dpa) - Einen Tag nach dem Tod von Franz Beckenbauer haben mehr als acht Millionen Menschen bei ARD und ZDF die Dokumentationen über die Fußball-Legende gesehen. 4,429 Millionen sahen am Montag im Zweiten ab 19.41 Uhr «Beckenbauer - Triumphe, Affären und Skandale» und sorgten laut AGF Videoforschung für einen Marktanteil von 16,8 Prozent. Weitere 4,024 Millionen schauten sich ab 20.30 Uhr im Ersten «Beckenbauer» an, was einen Marktanteil von 14,5 Prozent ergab.

Während das ZDF seinen Beckenbauer-Film kurzfristig ins Programm nahm, war die Dokumentation in der ARD bereits langfristig für den Montagabend eingeplant. Zuvor war «Beckenbauer» bereits in der Mediathek zu sehen.