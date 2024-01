08.01.2024 Merken: Bewerten: Teilen:







Mehr Komfort, leicht teurere Tickets: Lage der Kinos stabil

Ein Filmabend zu Hause ist oft nur in der Vorstellung schön. In der Realität wird ewig diskutiert, bis sich alle auf einen Streifen geeinigt haben. Dann wird gestoppt. Toiletten- oder Trinkpause. Das passiert im Kino nicht, was Viele offenbar zu schätzen wissen.