Mehr Speisefische in Bayern erzeugt, aber weniger Karpfen

Karpfen ist ein traditionelles Gericht in Bayern, doch dessen Erzeugung geht zurück. Im vergangenen Jahr haben die Aquakulturbetriebe im Freistaat insgesamt rund 5474 Tonnen Speisefisch erzeugt und damit 2,6 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Landesamt für Statistik am Mittwoch in Fürth mitteilte.