Mehr Umsatz und Jobs für verarbeitendes Gewerbe

Das verarbeitende Gewerbe in Bayern hat im ersten Halbjahr deutlich mehr Umsatz gemacht. 234,4 Milliarden bedeuten ein Plus von 9,8 Prozent im Vergleich zu Vorjahreszeitraum, wie das Landesamt für Statistik am Mittwoch mitteilte.