05.08.2023 Merken: Bewerten: Teilen:







Teilen

Mehrere Aquaplaning-Unfälle in Bayern

Auf regennassen Straßen hat es in Bayern mehrere Aquaplaning-Unfälle gegeben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, verloren dabei am Freitag mindestens drei Fahrer die Kontrolle über ihre Wagen, weil sie ihre Geschwindigkeit nicht den nassen Straßenverhältnissen angepasst hatten.