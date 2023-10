Mehrere Feuerwehrleute bei Lagerhallen-Brand verletzt

Taufkirchen an der Vils (dpa/lby) - Mehrere Feuerwehrleute sind beim Brand einer landwirtschaftlichen Lagerhalle im oberbayerischen Taufkirchen an der Vils (Landkreis Erding) leicht verletzt worden. Zudem entstand am Sonntag ein Schaden von mindestens 350.000 Euro, teilte ein Polizeisprecher am Montag mit.

Eine Zeugin hatte mittags bemerkt, wie schwarzer Rauch aus der Halle aufstieg. Nach Angaben der Polizei zerstörte das Feuer vollständig das Gebäude und die darin gelagerten Getreidevorräte. Die Verletzten seien hauptsächlich mit Rauchvergiftungen vor Ort behandelt worden. Wie viele Menschen genau verletzt wurden, konnte der Sprecher am Montag nicht sagen. Die Polizei ermittle nun, wie es zu dem Brand gekommen war. Hinweise auf Brandstiftung gab es zunächst nicht.