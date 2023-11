Mehrere Kilogramm Drogen gefunden: Verdächtiger in U-Haft

Hösbach (dpa/lby) - Mehrere Kilogramm Marihuana und Amphetamin haben Schleierfahnder in einem Auto auf der Autobahn 3 bei Hösbach (Landkreis Aschaffenburg) gefunden. Zwei junge Männer wurden vorläufig festgenommen, ein 22-Jähriger sitzt laut Mitteilung der Polizei und der Staatsanwaltschaft vom Montag inzwischen in Untersuchungshaft. Demnach soll der 22 Jahre alte Mann am Freitag zudem unter Einfluss von Kokain am Steuer gesessen haben.

Beide Männer waren einer Ermittlungsrichterin vorgeführt wurden, der Verdacht gegen den 24 Jahre alten Beifahrer habe sich den Angaben zufolge jedoch nicht bestätigt. Gegen den Fahrer wird wegen des Tatverdachts der unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln ermittelt.