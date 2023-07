Mehrere Verletzte bei Unwetter in Oberbayern

München (dpa/lby) - Unwetter mit Sturm, Regen und Gewittern haben in Oberbayern zu mehreren Verletzten geführt. Für eine 46-Jährige aus Niederbayern endete der Ausflug am Dienstagnachmittag zum Königssee tragisch. Sie wurde von einem herabfallenden Ast am Kopf getroffen und schwer verletzt, wie das Bayerische Rote Kreuz (BRK) am Mittwoch mitteilte. Ein Rettungshubschrauber aus Salzburg flog sie in eine Klinik.

Ein 56-Jähriger erlitt im Landkreis Berchtesgadener Land eine Platzwunde im Gesicht und eine 51-Jährige aus Thüringen litt unter Panik und Kreislaufproblemen. Beide wurden vom Roten Kreuz versorgt und zu einem Arzt gebracht.

Das Unwetter sorgte auch für viele Notrufe von Wanderern und Bergsteigern, die sich in gefährlichen Situationen befanden, wie ein BRK-Sprecher berichtete.

Am Mittwochmorgen zog ein weiteres Unwetter über Oberbayern. Im Landkreis Rosenheim sorgten dabei Starkregen und Hagel für mehrere Feuerwehreinsätze und schwierige Verkehrsverhältnisse. Über Verletzte war der Polizei zunächst nichts bekannt. Der Deutsche Wetterdienst warnte vor weiteren starken Gewittern vor allem am Rand der Alpen. Im restlichen Bayern soll es dagegen sonnig und trocken bleiben.