Mehringer entscheiden über Anteil am Altöttinger Windpark

Mehring (dpa/lby) - In Mehring im Landkreis Altötting stimmen die Bürgerinnen und Bürger am heutigen Sonntag über die Errichtung von Windrädern auf dem Gebiet ihrer Gemeinde ab. Rund 2000 wahlberechtigte Mehringer sind an die Urnen gerufen, um über ein Bürgerbegehren der Initiative «Gegenwind Altötting» sowie ein Ratsbegehren zu entscheiden. Die Initiative will die Windräder verhindern. Der Gemeinderat unterstützt das Projekt hingegen mehrheitlich.

Im Altöttinger Staatswald soll auf den Gebieten mehrerer Gemeinden Bayerns größter Windpark entstehen. Die Initiative «Gegenwind Altötting» argumentiert, in der Gegend gebe es zu wenig Wind für einen derartigen Windpark. Außerdem müsse viel Wald gerodet werden. Ein Problem sei auch die Belastung der Böden mit der Chemikalie PFOA. Dies könne die Entsorgung von Abraum und damit das Projekt erheblich verteuern.

Das deutsch-französischen Unternehmen Qair, das die Planung vorantreibt, wertet den Wind als völlig ausreichend. Der Flächenverbrauch sei überschaubar. Für ein Windrad werde weniger als ein Hektar Fläche benötigt - und gerodeter Wald werde an anderer Stelle wieder aufgeforstet.

Sollte die Mehrheit der Mehringer das Projekt ablehnen, könnte das erhebliche Auswirkungen haben, denn auf dem Gemeindegebiet sollten nach bisherigen Planungen rund 10 von etwa 40 Windräder stehen.

Diese könnten mit einer Gesamtleistung von 288 Megawatt in der Zukunft rechnerisch rund 150 000 Haushalte mit Windstrom versorgen. Die Windkraftanlagen sollen auch Strom für das südostbayerische Chemiedreieck mit seinem hohen Energiebedarf liefern.