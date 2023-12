05.12.2023 Merken: Bewerten: Teilen:







Teilen

Menschen in Bayern produzieren weniger Abfall

Beim Hausmüll waren die Menschen in Bayern im vergangenen Jahr sparsam. Die Abfallmenge pro Einwohner sei 2022 gegenüber dem Vorjahr um fast 45 Kilogramm auf 462,2 Kilogramm gesunken, teilte das Landesamt für Umwelt (LfU) am Dienstag in Augsburg mit.