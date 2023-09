Menschen mit Messer bedroht: 38-Jähriger festgenommen

Nürnberg (dpa/lby) - Weil er mehrere Menschen in Nürnberg mit einem Messer bedroht haben soll, ist ein 38-Jähriger am Donnerstag von Spezialeinsatzkräften der Polizei festgenommen worden. Auslöser für den Vorfall in einem Bürogebäude soll laut Zeugen der Umstand gewesen sein, dass der Mann auf das Rauchverbot hingewiesen wurde, wie ein Sprecher der Polizei am Freitag mitteilte. Daraufhin habe der Mann begonnen, Menschen mit einem Küchenmesser zu bedrohen.

Die hinzugerufenen Polizisten sperrten demnach den Bereich um das Gebäude ab und holten die übrigen Menschen heraus. Der 38-Jährige, der sich den Angaben nach in einem psychischen Ausnahmezustand befand, soll währenddessen herumgeschrien und eine Glasflasche aus einem Fenster geworfen haben.

Spezialeinsatzkräfte der Polizei nahmen den Mann schließlich fest. Dabei sei er leicht verletzt worden, hieß es. Aufgrund seines Zustands wurde der Mann in ein Krankenhaus eingewiesen. Ein Atemalkoholtest habe bei dem Mann einen Wert von zwei Promille ergeben. Er müsse sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung verantworten. Die Polizei ermittelt zu dem Vorfall.