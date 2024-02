Messi-Fan Zaragoza gefallen bei Bayern Sané und Coman

München (dpa) - Bayern Münchens Last-Minute-Zugang Bryan Zaragoza will so schnell wie möglich in der Fußball-Bundesliga loslegen. Der 22 Jahre alte Spanier nannte am Freitag bei seiner Vorstellung beim deutschen Rekordmeister Weltmeister und Weltstar Lionel Messi als den Fußballer, der schon immer sein Vorbild gewesen sei. «Hier bei Bayern gefallen mir Leroy Sané und Kingsley Coman sehr gut», sagte der Flügelstürmer.

Die Knieverletzung des Franzosen Coman beim Bayern-Sieg vor einer Woche in Augsburg war letztendlich der Grund, warum der Rekordmeister Zaragoza nun schon einige Monate früher als geplant nach München holten. Ursprünglich sollte der nun inklusive Leihgebühr nahezu 20 Millionen Euro teure Spanier erst im Sommer kommen. «Für mich ist es eine einzigartige Chance», sagte Zaragoza, auch wenn es ihm wehgetan habe, Granada mitten in der Saison zu verlassen. «Mein erstes Ziel ist, dass ich mein Debüt gebe», sagte er mit dem Blick auf das Bundesliga-Heimspiel am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach.

«Ich möchte alles erreichen, der Club und die Mannschaft ist gemacht, um alles zu gewinnen», sagte Zaragoza zu seinen Zielen. Er sei ein «Straßenfußballer». Dazu beschrieb er sich als «Gewinner, intelligent und bescheiden». Angesprochen auf seine Körpergröße von nur 1,64 Metern, sagte er: «Um Fußball zu spielen, braucht man nicht 1,90 Meter zu sein.»

Sportdirektor Christoph Freund zeigte sich derweil zufrieden, dass es gelungen sei, den gerade in der Defensive engen Münchner Kader im schwierigen Winter-Transferfenster mit Leihspieler Eric Dier (Tottenham Hotspur), dem für rund 30 Millionen Euro von Galatasaray geholten Rechtsverteidiger Sacha Boey und nun noch Zaragoza um drei Profis zu erweitern. «Ich bin happy darüber. Wir wollten uns breiter aufstellen. Ob alles so erfolgreich war, werden wir in einigen Monaten noch besser wissen», sagte Freund.