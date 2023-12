Mildere Temperaturen zum Wochenende in Bayern

München (dpa/lby) - Zum Wochenende sollen die Temperaturen in Bayern wieder deutlich milder werden. Laut des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sind am Sonntag bis zu 10 Grad möglich. Dadurch dürfte auch die Glättegefahr sinken.

Der Freitag bleibt zunächst noch winterlich. Am Nachmittag schneit es im Norden und Osten, im restlichen Freistaat regnet es verbreitet. Kombiniert mit Temperaturen von maximal vier Grad bedeutet das Glatteisgefahr. Bis Samstag früh gibt es in tiefen Lagen bis zu fünf Zentimeter Neuschnee, im Bayerischen Wald bis zu zehn Zentimetern. In den Allgäuer Alpen sollen es bis zu 15 Zentimeter werden.

Am Samstag klingt der Niederschlag ab. Zunächst wird es teils trüb, teils sonnig. Im Tagesverlauf kommen mehr Wolken und auch Regen ist wieder möglich. Die Höchsttemperaturen liegen knapp über dem Gefrierpunkt an den östlichen Mittelgebirgen und bei bis zu acht Grad an Untermain und Bodensee. In der Nacht breitet sich der Regen rasch aus und im Osten Bayerns ist Glatteis wieder wahrscheinlich.

Stark bewölkt geht es dann am Sonntag weiter. Vormittags gibt es öfter Regen, am Nachmittag bleibt es weitgehend trocken. Die Höchstwerte steigen auf sechs bis zehn Grad.

Zum Start in die neue Woche bleibt es bewölkt, häufig auch regnerisch. Die Höchsttemperaturen bleiben mild bei fünf bis elf Grad.