Militärlaster fährt in Baustelle: 100.000 Euro Schaden

Abtswind (dpa/lby) - Ein 54-Jähriger ist in Unterfranken mit einem Militärlaster in eine Baustelle gefahren und dabei leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, verursachte der Fahrer, der ohne Fahrerlaubnis unterwegs war, bei dem Unfall am Mittwochabend im Landkreis Kitzingen einen Schaden in sechsstelliger Höhe.

Der 54-Jährige war demnach mit dem Militärwagen von Ungarn nach Deutschland unterwegs. Auf der Autobahn 3 bei Abtswind übersah er aus noch unbekannter Ursache einen Baustellenbereich und fuhr gegen einen Absperranhänger, der an einen Lkw angehängt war. Beide wurden dabei komplett zerstört. Der Schaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Den Angaben der Polizei zufolge überfuhr der Fahrer anschließend mehrere Absperrungen, schlitterte eine Böschung hinab und blieb in einem Erdwall stecken. Der 54-Jährige verletzte sich dabei leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Ermittlungen der Polizei ergaben, dass dem Mann vor geraumer Zeit bereits die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Außerdem konnte er keine Fahrzeugpapiere vorweisen. Gegen ihn wird nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.