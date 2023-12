Milli-Vanilli-Film nominiert

München (dpa/lby) - Die Macher des Films «Girl You Know It's True» haben Chancen auf den Bayerischen Filmpreis. Der Streifen über Aufstieg und Fall des Pop-Duos Milli Vanilli sei in der Kategorie «Bester Film» nominiert, teilte die Staatskanzlei am Montag in München mit. Das Biopic von Regisseur Simon Verhoeven startet am Donnerstag im Kino.

Ebenfalls im Rennen um die begehrte Auszeichnung sind die Literaturverfilmung «Die Mittagsfrau» nach einem Roman von Julia Franck und die deutsch-österreichische Komödie «Rickerl - Musik is höchstens a Hobby», ab 1. Februar 2024 im Kino.

«Bei dieser Auswahl wird es eine schwierige Entscheidung», kommentierte Staatsminister Florian Herrmann die Auswahl der Jury. Der Bayerische Filmpreis wird am 19. Januar 2024 in elf Kategorien verliehen. Insgesamt werden Preisgelder in Höhe von 300.000 Euro vergeben, davon 100.000 Euro an den besten Film. Die von Sandra Rieß moderierte Gala im Münchner Prinzregententheater gibt es ab 18.45 Uhr live in der ARD Mediathek sowie ab 22.00 Uhr im BR Fernsehen.