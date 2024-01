Milli-Vanilli-Star über Farian: «Musik wird weiterleben»

München (dpa) - Der frühere Milli-Vanilli-Star Fabrice Morvan hat der Familie von Musikproduzent Frank Farian sein Beileid ausgesprochen. «Seine Musik wird weiterleben», sagte «Fab» am Dienstag laut einer Mitteilung der Crew des Films «Girl You Know It's True». «Wir können niemals das Glück und die Freude verleugnen, die sie in diese Welt gebracht hat.»

Farian, der «Fab» und dessen Freund Robert «Rob» Pilatus in München entdeckt und als Milli Vanilli produziert hatte, ist im Alter von 82 Jahren zu Hause in Miami gestorben, wie die Agentur Allendorf Media am Dienstag im Namen seiner Familie mitgeteilt hatte. Erst kurz vor Weihnachten war der Film über die Band und ihren Betrugsskandal in die Kinos gekommen, in dem Matthias Schweighöfer Farian verkörperte.

«Frank hat unseren Film von Anfang an unterstützt, obwohl mein Drehbuch ihn durchaus kritisch dargestellt hat - und dafür werde ich ihm immer dankbar sein», sagte Regisseur und Drehbuchautor Simon Verhoeven laut Mitteilung.

Verhoeven nannte Farian «ein Jahrhunderttalent». Er sei «ein Musikwahnsinniger» gewesen, «der sich mit unbändigem Ehrgeiz aus ärmsten Verhältnissen in der deutschen Provinz bis an die Spitze der internationalen Popmusik gearbeitet hat».

Mit Boney M. und Milli Vanilli habe er nicht nur Geschichte geschrieben, «sondern vor allem unendlich vielen Menschen schöne Zeiten und gute Vibes geschenkt».

Erst am Freitag war «Girl You Know It's True» in München mit dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet worden. Darüber habe Farian sich «gerade noch sehr» gefreut. «Unser Film zeigt auch sein Leben und zelebriert seine Musik, die niemals sterben wird. Mein herzliches Beileid gilt Nicole Farian und seiner ganzen Familie.»

Filmproduzent Quirin Berg betonte: «Ohne sein Vertrauen und seine Musik wäre unser Film (...) nicht möglich gewesen». Er würdigte «Frank Farians enorme Schaffenskraft, Hartnäckigkeit und Leidenschaft als Musikproduzent» als «legendär».