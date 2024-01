Mindestens 32 Unfälle wegen glatter Straßen

Kempten (dpa/lby) - Winterglatte Straßen haben am Mittwoch im Süden und Westen Schwabens zu mindestens 32 Verkehrsunfällen geführt. Insgesamt sind bei den Unfällen bis zum Vormittag drei Menschen leicht und einer mittelschwer verletzt worden, wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in Kempten mitteilte. Die Lage war damit «nicht so dramatisch wie befürchtet», resümierte die Polizei.

Im Zuständigkeitsbereich der Autobahnpolizei Memmingen kam es den Angaben der Behörde zufolge zu drei Unfällen kurz hintereinander. Ein Auto überschlug sich und ein Wagen und ein Sattelzug prallten in die Leitplanke. Grundsätzlich habe es keinen geografischen Schwerpunkt bei den Unfällen gegeben, teilte das Polizeipräsidium mit.