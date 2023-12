«Mindestens» bis 2026: Jahn Regensburg verlängert mit Enochs

Klimaschützer besprühen Weihnachtsbäume mit oranger Farbe Gefällt mir Merken Teilen

Das Brandenburger Tor und die Weltzeituhr in Berlin leuchteten in den vergangenen Monaten bereits in oranger Farbe, nachdem Klimaschützer sie besprüht hatten. Nun ist Dezember und aktuelle Ziele der Aktionen sind die Symbole der Weihnachtszeit.