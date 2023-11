Minister: Bald keine neuen Zulassungen für Verbrenner-Boote

BMW nimmt Produktion des Mini Countryman in Leipzig auf Gefällt mir Merken Teilen

Bei BMW in Leipzig wird jetzt neben Modellen der Stammmarke auch der Mini Countryman produziert. Es sei das erste Fahrzeug der britischen Traditionsmarke, das in einem BMW-Werk hergestellt werde, sagte Produktionsvorstand Milan Nedeljkovic am Freitag zum offiziellen Start der Fertigung.