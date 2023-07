Ministerpräsident Söder zeichnet die «Huberbuam» aus

München (dpa/lby) - Markus Söder (CSU) zeichnet die Extrembergsteiger Alexander und Thomas Huber mit dem Persönlichen Preis des Ministerpräsidenten beim Bayerischen Sportpreis 2023 aus. «Die Huberbuam sind echte Botschafter Bayerns in der Welt. Alexander und Thomas Huber stehen für Berge, starke Mentalität, Natur- und Heimatverbundenheit. Ihre extremen sportlichen Herausforderungen haben sie vom Berchtesgadener Land in den Himalaya und bis in die Antarktis geführt», sagte Söder laut Mitteilung vom Montag.

«Die Brüder sind ein tolles Team und beeindruckende Persönlichkeiten. Mit ihren Leistungen und ihren Geschichten lassen sie uns alle an ihren Abenteuern teilhaben. Damit inspirieren die Huberbuam uns alle und begeistern andere für ihren Sport. Herzlichen Glückwunsch und immer eine sichere Heimkehr vom Berg», sagte Söder.

Der Bayerische Sportpreis zeichnet alljährlich Stars und Initiativen aus, die in besonderer Weise die positive Wirkung des Sports in der Gesellschaft sichtbar machen und das Sportleben ideenreich gestalten. Der Preis wird seit 2002 in verschiedenen Kategorien vergeben. Die Gala zum Bayerischen Sportpreis findet am Samstag (19.00 Uhr) statt.