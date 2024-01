Missbraucht und zur Prostitution gezwungen

Weniger Organe in Bayern gespendet: lange Warteliste Gefällt mir Merken Teilen

Die Zahl der Organspenden in Bayern ist im vergangenen Jahr leicht zurückgegangen. 126 Menschen spendeten 2023 nach ihrem Tod ein oder mehrere Organe, wie die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) am Dienstag in Frankfurt am Main mitteilte.