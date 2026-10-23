Mit illegalem Blaulicht über die A73: Polizei stoppt Fahrer

Möhrendorf (dpa/lby) - Mit einem illegalen Blaulicht und teilweise rund 200 km/h ist ein 23 Jahre alter Autofahrer bei Möhrendorf (Landkreis Erlangen-Höchstadt) über die Autobahn 73 in Richtung Nürnberg gerast. Der Mann räumte ein, sich eine «Spaßfahrt» erlaubt zu haben, wie die Polizei mitteilte.

Demnach hatten Zeugen den Raser am Donnerstag der Polizei gemeldet. Der 23-Jährige habe mit seinem Wagen andere Autos rechts überholt und sich mit einem blauen Blitzlicht in der Frontscheibe freie Fahrt verschafft, hieß es. Mehrere Streifenwagen stoppten das Auto an der Ausfahrt Möhrendorf. Die Beamten stellten das illegale Blaulicht sicher.

Den Mann erwarten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Amtsanmaßung und Bußgelder wegen der Verkehrsverstöße. Nach Einschätzung der Polizei könnten zudem Nötigung und Gefährdung des Straßenverkehrs vorliegen, wenn sich der Verdacht bestätigt. Die Ermittler suchen nach Zeugen.