Möglicher Missbrauch verjährt: Keine Ermittlungen

Die schwedische Popsängerin Zara Larsson («Lush Life») bekommt in diesem Jahr einen Bambi. «Mit ihrer glockenklaren Stimme hat Zara Larsson einen kometenhaften Aufstieg hingelegt und ist mit ihren jungen 25 Jahren schon ein weltweit gefeierter Superstar», teilte Hubert Burda Media am Montag in München mit und nannte sie «eine Ausnahmekünstlerin».