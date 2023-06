Mordprozess um getötete Studentin soll im Oktober beginnen

Aschau im Chiemgau (dpa/lby) - Nach der Tötung einer Studentin in Aschau muss sich der Verdächtige auf einen Prozess wegen Mordes einstellen. Die Anklage in dem Fall sei zugelassen worden, teilte das Landgericht Traunstein am Donnerstag mit. Der Prozess soll demnach am 12. Oktober beginnen. Für die Hauptverhandlung seien 28 Termine eingeplant, in denen 50 Zeugen und 10 Sachverständige aussagen sollen.

Der heranwachsende Beschuldigte war zunächst als Zeuge von den Ermittlern vernommen worden, weil er in der Tatnacht in der Nähe des Aschauer Clubs «Eiskeller» gejoggt war, in dem das spätere Opfer gefeiert hatte. Rund sechs Wochen nach der Tat Ende Oktober vergangenen Jahres nahm die Polizei den laut einer Gerichtssprecherin inzwischen 21 Jahre alten Mann als Verdächtigen fest. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Zu Hintergründen der Tat oder einem möglichen Motiv machten die Ermittler zuletzt keine Angaben.

Ende Mai hatte eine Spaziergängerin das Handy des Opfers in einem Fluss gefunden. Ermittler hätten das Mobiltelefon inzwischen ausgelesen, teilte das Gericht mit. Inwiefern die Ergebnisse in dem Verfahren relevant sind, werde das Gericht bei der Beweisaufnahme während des Prozesses prüfen.