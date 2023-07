Motorradfahrer stößt mit Auto zusammen und stirbt

Poppenhausen (dpa/lby) - Ein Motorradfahrer ist mit einem Auto im unterfränkischen Poppenhausen zusammengestoßen und ums Leben gekommen. Der 58-Jährige sei noch an der Unfallstelle gestorben, teilte das Polizeipräsidium Unterfranken am Freitag in Würzburg mit.

Der Mann ist demnach einem entgegenkommenden Fahrzeug ausgewichen, das ihm beim Abbiegen die Vorfahrt genommen hatte. Bei diesem Manöver kollidierte er den Angaben nach mit einem weiteren Auto und wurde so schwer verletzt, dass er bald darauf starb. Ein Sachverständiger soll nun den Hergang des Unfalls am Freitagnachmittag auf der Bundessraße B286 zwischen Dittelbrunn und der Anschlussstelle Poppenhausen der Autobahn 71 ermitteln.