Motorradfahrer von Auto erfasst - mit Hubschrauber in Klinik

Jugendlicher mit Softair-Waffe löst Polizeieinsatz aus

Ein 17-Jähriger in Kampfmontur mit Softair-Waffe hat in Oberbayern einen Polizeieinsatz ausgelöst. Mehrere Menschen hätten gemeldet, dass der Jugendliche bewaffnet mit Helm und Sturmhaube sowie in Flecktarn in Rosenheim unterwegs sei, teilte die Polizei am Freitag mit.