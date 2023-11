Müller vor Länderspielen: «Wir freuen uns»

München (dpa) - Thomas Müller blickt dem Abschluss des Länderspieljahres unter Bundestrainer Julian Nagelsmann gespannt entgegen. «Wir freuen uns auf die Spiele. Das sind zwei Gegner, mit denen man auch so ab und zu mal was zu tun hat - sowohl mit den Spielern als auch mit den Fans», sagte der 125-malige Fußball-Nationalspieler.

Am Samstag ist die DFB-Auswahl in Berlin Gastgeber für die Türkei. Drei Tage später trifft die Nagelsmann-Mannschaft in Wien auf Österreich. «Das waren schon immer gute Spiele. Das sind beides Mannschaften, die einem auch wehtun können», sagte Müller nach dem 4:2 seines FC Bayern gegen den 1. FC Heidenheim.

Bundestrainer Nagelsmann versammelt seine Nationalspieler von Montag an in Frankfurt/Main zur Vorbereitung auf die Testpartien. «Julian Nagelsmann hat einen klaren Plan, wie die Spielweise aussehen soll, seine Idee, und vor allem auch mit den Spielertypen, die er nominiert hat», sagte DFB-Sportdirektor Rudi Völler im Interview des Bayerischen Rundfunks.