Münchner Pfarrer Schießler: Kirche kein «Päderasten-Club»

Ein 27-Jähriger ist in der Oberpfalz aus seinem Transporter geschleudert worden und gestorben. Er war am Donnerstagabend mit seinem Fahrzeug auf der Staatsstraße 2122 in Richtung Eschenbach (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, wie die Polizei am Freitag mitteilte.