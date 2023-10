Mufflons ziehen durch Ort in Oberpfalz und beschädigen Autos

Leuchtenberg (dpa/lby) - Eine Herde von vier Mufflons ist durch einen Ort in der Oberpfalz gezogen und hat dort Polizeiangaben zufolge zwei Fahrzeuge beschädigt. Das männliche Tier habe offenbar im Lack der Autos in Leuchtenberg (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) sein Spiegelbild gesehen und die drei weiblichen Tiere der Wildschaf-Gruppe gegen den vermeintlichen Kontrahenten verteidigen wollen, teilte die Polizei am Montag mit. In der Folge habe der Bock mit seinen Hörnern zwei Autos attackiert und so schätzungsweise mehrere Tausend Euro Schaden verursacht.

Laut einem Polizeisprecher konnten die vier Mufflons nach den Vorfällen am 22. und 23. September bisher nicht eingefangen werden. Die Ermittler gingen davon aus, dass die Tiere in einem nahe gelegenen Waldstück unterwegs seien. Gefahr für Menschen gehe von den Mufflons wohl nicht aus, sagte der Polizeisprecher. Da die Tiere auffallend wenig Scheu vor Menschen zeigten, suche man aber nach einem Besitzer.

Mufflons können 25 bis 50 Kilogramm schwer und etwa 90 Zentimeter groß werden. Im Sommer haben sie rotbraunes und im Winter graubraunes Fell. Die schneckenförmigen Hörner der Muffelwidder wachsen ein Leben lang. Das Muffelwild gilt als das einzige Wildschaf Europas. Abgesehen vom Wolf haben Mufflons hierzulande keine natürlichen Feinde.