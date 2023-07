Musikbotschafterin: Ehre für Geigerin Julia Fischer

Vier Restaurants in Lindau wegen Hygienemängeln geschlossen Gefällt mir Merken Teilen

Wegen Hygienemängeln sind vier Gastronomiebetriebe in Lindau am Bodensee geschlossen worden. Die Betriebe blieben so lange geschlossen, bis die Mängel behoben seien und dort wieder Lebensmittel verarbeitet werden dürfen, teilte eine Sprecherin des Landratsamts Lindau am Montag mit.