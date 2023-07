Muskelbündelriss: FC Bayern vorerst ohne Neuzugang Guerreiro

Reiter: Attentat in Reihe mit Hanau, Halle und Lübcke-Mord Gefällt mir Merken Teilen

Sieben Jahre nach dem rassistischen Anschlag am Olympia-Einkaufszentrum (OEZ) in München hat Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) die Tat in eine Reihe mit den Anschlägen von Hanau und Halle und dem Mord an Walter Lübcke gestellt.