Nürnberg (dpa/lby) - Die Polizei hat sechs mutmaßliche Kupferkabel-Diebe in Nürnberg festgenommen. Nach Polizeiangaben beluden die Männer nachts offenbar einen Kleintransporter und versuchten zu flüchten, als Beamte sie ansprachen.

Demnach wurde eine Zivilstreife in der Nacht auf einen geparkten Kleintransporter mit auswärtigem Kennzeichen aufmerksam. Sechs Männer im Alter von 21 bis 46 Jahren hielten sich den Angaben zufolge in der Nähe auf und beluden den Transporter mit Kupferkabeln. Als die Streife die Männer ansprach, hätten diese versucht, mit einem anderen Auto zu flüchten, hieß es. Weiteren alarmierten Streifen sei es gelungen, das Auto zu stoppen und die Männer vorläufig festzunehmen.

In dem Kleintransporter stellten die Beamten den Angaben nach zahlreiche mutmaßlich entwendete Kupferkabel sicher, deren Wert und Herkunft noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen sind. Die Tatverdächtigen müssen sich nun wegen des Verdachts des Bandendiebstahls strafrechtlich verantworten. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth hat Haftantrag gegen die Männer gestellt. Sie werden einem Ermittlungsrichter vorgeführt.