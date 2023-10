Mutmaßlicher Reichsbürger fährt wiederholt ohne Führerschein

Motorradfahrer stürzt auf ehemaligem Militärflugplatz Gefällt mir Merken Teilen

Bei Stuntversuchen hat sich ein junger Motorradfahrer in Schwaben schwer verletzt. Der 18-Jährige war am Sonntag mit seinem Motorrad auf einer Rollbahn des gesperrten ehemaligen Militärflugplatzes in Leipheim (Landkreis Günzburg) unterwegs, wie ein Sprecher der Polizei am Montag mitteilte.