Mutmaßlicher Schleuser flüchtet vor Polizei: Festnahme

Siegsdorf (dpa/lby) - Ein mutmaßlicher Schleuser ist in Oberbayern festgenommen worden, nachdem er nach Polizeiangaben vor einer Fahrzeugkontrolle geflüchtet war. An Bord seien sechs syrische Staatsangehörige gewesen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zwei der Geschleusten seien im Kofferraum des Wagens gesessen. Der 30 Jahre alte Fahrer habe am Morgen auf der A8 nahe Siegsdorf (Landkreis Traunstein) die Anhaltesignale der Polizei missachtet und sei mit hohem Tempo davongefahren. Dabei habe er mutmaßlich andere Verkehrsteilnehmer sowie die Insassen des Autos gefährdet. Nach etwa 15-minütiger Flucht sei der Wagen von einem zweiten Streifenfahrzeug der Polizei gestoppt und der Fahrer festgenommen worden. Dabei habe sich der Mann gewehrt, sodass er selbst und zwei Beamte leicht verletzt wurden.

Der mutmaßliche Schleuser soll am Mittwoch einem Haftrichter am Amtsgericht Traunstein vorgeführt werden. Es gehe um den «Verdacht des Einschleusens von Ausländern unter einer das Leben gefährdenden, unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung» sowie um den dringenden Verdacht des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und der Straßenverkehrsgefährdung.