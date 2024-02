Mutter bringt Jungen im Rettungswagen zur Welt

München (dpa/lby) - Der Notarzt betrat gerade den Rettungswagen und da war es schon so weit: Eine Frau hat ihren Sohn in München auf dem Weg zum Krankenhaus zur Welt gebracht. Die Mutter und das Kind seien wohlauf, teilte die Feuerwehr am Mittwoch mit. Die Frau sollte demnach am Dienstagabend ins Krankenhaus gebracht werden, als ihre Wehen noch im Rettungswagen in sehr kurzen Abständen einsetzten.

Also wurden weitere Einsatzkräfte für die unmittelbar bevorstehende Geburt angefordert. Der kleine Mann habe es wohl besonders eilig gehabt, hieß es weiter in der Mitteilung der Feuerwehr. «Gerade als der Notarzt den Rettungswagen betrat, erblickte der kleine Jonas das Licht der Welt.»

Das Baby wurde dann mit einem Brutkasten in die Klinik gebracht. Seine Mama reiste in einem zweiten Rettungswagen hinterher. Im Krankenhaus wurden die beiden dann wieder vereint - «und erholen sich nun von den Strapazen», so die Feuerwehr.